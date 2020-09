S&P migliora previsioni Pil Italia | -8 | 9% nel 2020 e +6 | 4 nel 2021

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di giovedì 24 settembre 2020) L'agenzia di rating S&P ha rivisto al rialzo le stime sul pilno,ndo quella per ilda -9,5% a -8.9% e quella per ilda +5,3% a +6,4%. Per l'eurozona la stima è di -7,4% quest'...