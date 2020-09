Lukaku: «Scudetto possibile? Bisogna parlare in campo» (Di giovedì 24 settembre 2020) «Scudetto possibile? Per me la cosa più importante è parlare in campo, dobbiamo giocare e far bene nei 90′. Fuori dal campo non sono una persona che parla tanto. Preferisco esprimermi quando gioco. Ma voglio dare tutto quanto posso per far bene, quest’anno. Per far bene all’Inter». Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in una … L'articolo Lukaku: «Scudetto possibile? Bisogna parlare in campo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) «? Per me la cosa più importante èin, dobbiamo giocare e far bene nei 90′. Fuori dalnon sono una persona che parla tanto. Preferisco esprimermi quando gioco. Ma voglio dare tutto quanto posso per far bene, quest’anno. Per far bene all’Inter». Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Romelu, in una … L'articolo: «in» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

