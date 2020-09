Coronavirus, un nuovo caso a Barga: sotto controllo la situazione alla scuola primaria (Di giovedì 24 settembre 2020) Un nuovo caso Coronavirus nel comune di Barga. A renderlo noto il sindaco Caterina Campani. Si tratta di una donna residente a Barga, collegata ad un caso dei giorni scorsi. Naturalmente tutto il ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 24 settembre 2020) Unnel comune di. A renderlo noto il sindaco Caterina Campani. Si tratta di una donna residente a, collegata ad undei giorni scorsi. Naturalmente tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo CORONAVIRUS: NUOVO LOCKDOWN, il prof. Bassetti ACCUSA alcune REGIONI. Ecco cosa ha detto iLMeteo.it Toscana, 156 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

Cresce ancora la percentuale di nuovi casi di Coronavirus in Toscana: in totale sono 14.216 i casi dall'inizio della pandemia, 156 in più rispetto a ieri (76 identificati in corso di tracciamento ...

Milan, Ibrahimovic positivo al coronavirus

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata in seguito al nuovo giro di tamponi effettuato dal Milan dopo il caso di Duarte, risultato positivo al test nella ...

