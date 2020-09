Tik Tok ‘rivoluziona’ la musica. Se vuoi sapere come stanno le cose, è tutto scritto qui (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il mondo della discografia sta ripensando a come strutturare l’impianto della promozione e della comunicazione per stare al passo con i tempi, attratto dalle sirene del successo strabiliante di alcune piattaforme social, che rappresentano potenzialmente un ottimo bacino di utenza per lo streaming e l’acquisto digitale dei prodotti discografici. Non a caso nell’ascolto della musica, in Italia, si registra una impennata dello streaming dal 67% del mercato, registrato a dicembre 2019, all’80% a giugno 2020 (dati Deloitte per Fimi). L’intenzione è andare al di là dei canonici mezzi di diffusione promozionale come la tv e la radio, perché in fondo ‘business is business’ e quando il mercato del fisico cala drasticamente, a causa anche della pandemia, bisogna aggrapparsi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il mondo della discografia sta ripensando astrutturare l’impianto della promozione e della comunicazione per stare al passo con i tempi, attratto dalle sirene del successo strabiliante di alcune piattaforme social, che rappresentano potenzialmente un ottimo bacino di utenza per lo streaming e l’acquisto digitale dei prodotti discografici. Non a caso nell’ascolto della, in Italia, si registra una impennata dello streaming dal 67% del mercato, registrato a dicembre 2019, all’80% a giugno 2020 (dati Deloitte per Fimi). L’intenzione è andare al di là dei canonici mezzi di diffusione promozionalela tv e la radio, perché in fondo ‘business is business’ e quando il mercato del fisico cala drasticamente, a causa anche della pandemia, bisogna aggrapparsi a ...

