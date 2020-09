Soleil Sorge bacia Antinolfi dopo Belen e finisce ancora nel gossip dopo Iannone (Foto) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà un caso che Soleil Sorge ha dato un bel bacio a Gianmaria Antinolfi ex di Belen dopo il gossip con Andrea Iannone, altro ex di Belen? Le Foto sulla rivista Chi dicono che Soleil è stata sorpresa con il manager, si vedono la complicità, le risate e sembra ci sia anche un bel bacio tra i due. Lei poco fa sulle sue storie Instagram si è fatta una bella risata commentando che Antinolfi è il fidanzato del giorno. Facile rispondere così ma i curiosi si chiedono se l’amicizia tra i due sia nata prima o dopo l’estate, quindi prima o dopo che lui finisse in copertina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà un caso cheha dato un bel bacio a Gianmariaex diilcon Andrea, altro ex di? Lesulla rivista Chi dicono cheè stata sorpresa con il manager, si vedono la complicità, le risate e sembra ci sia anche un bel bacio tra i due. Lei poco fa sulle sue storie Instagram si è fatta una bella risata commentando cheè il fidanzato del giorno. Facile rispondere così ma i curiosi si chiedono se l’amicizia tra i due sia nata prima ol’estate, quindi prima oche lui finisse in copertina ...

