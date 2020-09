Ufficiale: Verona-Roma 3-0 a tavolino. Fatale l’errore su Diawara (Di martedì 22 settembre 2020) È Ufficiale il risultato della partita Verona-Roma: alla squadra giallorossa è stata inflitta la sconfitta a tavolino per l’utilizzo di Amadou Diawara che non era stato inserito nella lista dei 25 giocatori comunicati alla Lega Calcio. La Roma aveva infatti tenuto il centrocampista nella lista degli Under 22 nonostante il giocatore abbia ormai compiuto 23 anni. La sanzione era nell’aria, da pochi minuti è diventata Ufficiale in seguito alla pubblicazione delle sentenze del giudice sportivo per la prima giornata di Serie A 2020/21. Ufficiale: Verona-Roma 3-0 a tavolino. Fatale l’errore su ... Leggi su giornal (Di martedì 22 settembre 2020) Èil risultato della partita: alla squadra giallorossa è stata inflitta la sconfitta aper l’utilizzo di Amadouche non era stato inserito nella lista dei 25 giocatori comunicati alla Lega Calcio. Laaveva infatti tenuto il centrocampista nella lista degli Under 22 nonostante il giocatore abbia ormai compiuto 23 anni. La sanzione era nell’aria, da pochi minuti è diventatain seguito alla pubblicazione delle sentenze del giudice sportivo per la prima giornata di Serie A 2020/21.3-0 al’errore su ...

