Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 torneranno su PC?

Nuovi e recenti rumor suggeriscono che due dei titoli classici di Konami, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2, potrebbero essere nuovamente pubblicati su PC con un annuncio a breve.

Le indiscrezioni provengono dal membro verificato di Resetera Potterson, famoso per aver condiviso alcuni dettagli (che poi si sono rivelati essere veri) su Starfield. Le specifiche sulle riedizioni sono attualmente sconosciute, incluso se i giochi verranno venduti singolarmente o in un bundle commemorativo come è successo per Metal Gear Solid HD Collection pubblicata nel 2012.

Dopo la spericolata operazione di Metal Gear Survive, che indiscrezioni vorrebbero attestare al creatore dell'IP Hideo Kojima, Konami potrebbe riportare presto in scena la serie Metal Gear Solid, seco ...

