Camorra, a Napoli 4 arresti per l'omicidio di Ciro Maisto nel 2008 (Di martedì 22 settembre 2020) Il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip all'esito di indagini svolte dalla Dda partenopea, nei confronti di 4 indagati ritenuti responsabili dell'omicidio di Ciro Maisto, ucciso a Napoli il 6 agosto 2008 all'interno della villa comunale di Secondigliano. Le indagini hanno consentito di individuare nei 4 arrestati i mandanti, gli organizzatori ed esecutori materiali dell'omicidio, che si inserisce temporalmente a margine nella cosiddetta seconda faida di Scampia ma che in realtà viene ricondotto ad un'epurazione interna al clan Di Lauro. Maisto aveva messo in discussione la leadership del clan, in quel momento retto da Marco Di Lauro, latitante ma presente sul ...

