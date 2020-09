Svetlana Tikhanovskaya all' Ue | Aiutateci | il popolo bielorusso si è svegliato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Continueremo a protestare per settimane, mesi, anche anni, se necessario. Non saremo più ostaggi di Lukashenko, non vivremo più nelle sue prigioni, non torneremo più nello stato in cui abbiamo versato per ventisei anni”. A dirlo a Bruxelles; la leader dell’opposizione bielorussa,, in un’audizione alla commissione Affari esteri del Parlamento Ue. “Quando guardate me e tutte queste persone dovete capire che per ventisei anni abbiamo vissuto in dittatura, abbiamo avuto paura ogni giorno”, ha detto. “Non; una rivoluzione geopolitica, a favore o contro la Russia o a favore o contro l’Ue.; una rivoluzione democratica per la Bielorussia”.“Chiediamo all’intera comunità ...