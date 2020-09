Geraldine | 102 anni | guarita dal virus | era sopravvissuta anche alla spagnola del 1918

(Di lunedì 21 settembre 2020) Una storia che arriva da lontano. Record per una signora americana di 102che èall'influenza dele al . Lo riporta il Guardian. 'Dice spesso di essere convinta che madre ...

Una storia che arriva da lontano. Record per una signora americana di 102 anni che è sopravvissuta all'influenza spagnola del 1918 e al Covid. Lo riporta il Guardian. «Dice spesso di essere convinta c ...Mildred Geraldine Schappals ha prima sconfitto l'influenza del 1918, poi il Covid-19. La figlia: "Dice spesso di essere convinta che madre natura ha pensato fosse morta nel 1918 e si è dimenticata di ...La storia dell'americana Mildred Geraldine Schappals. La figlia: "Dice spesso di essere convinta che Madre Natura si sia dimenticata di lei" Record per una signora americana di 102 anni che è sopravvi ...