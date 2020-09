Eugenio Giani vince le elezioni per la presidenza della Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 18,09 - Eugenio Giani, candidato del centrosinistra a governatore della Toscana, continua ad essere in testa nelle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai: con un campione al 17% viene dato al 47,7% dei consensi, mentre la sua antagonista principale, Susanna Ceccardi, centrodestra, è al 41,1%. "Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficoltà che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i responsabili della campagna ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 18,09 -, candidato del centrosinistra a governatoreToscana, continua ad essere in testa nelle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai: con un campione al 17% viene dato al 47,7% dei consensi, mentre la sua antagonista principale, Susanna Ceccardi, centrodestra, è al 41,1%. "Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficoltà che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i responsabilicampagna ...

matteorenzi : Grazie a Eugenio Giani, candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La #Toscana oggi sorride - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend #Toscana: Eugenio Giani (CSX) eletto Presidente della Regione - FrancescoBonif1 : Salvini voleva dare la spallata in Toscana ma l’abbiamo bloccato ancora, stavolta con Eugenio Giani. La sua vittori… - HemmelRaphael : RT @Fr_Bechieau: #Regionali #Italia Hanno vinto i Toscani per la #Toscana ! Bravi ! Insieme contro l'estrema destra ! #Giani ?@pdnetwork?… - Ada33578129 : @BiancoliRosella @matteorenzi @EugenioGiani Poco fa Zingaretti ha parlato del successo del PD...intervista di Eugen… -