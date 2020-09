Referendum, risultato imprevedibile: affluenza oltre il 30% alle 19, stracciati i pronostici (Di domenica 20 settembre 2020) Chi si aspettava un flop dell'affluenza a causa del coronavirus è rimasto deluso. Nonostante gli allarmi filo-governativi lanciati a reti e giornaloni unificati, gli italiani hanno affrontato il rischio (che tra l'altro è minimo) pur di non mancare all'appuntamento elettorale. Grande interesse soprattutto per l'affluenza del Referendum per il taglio dei parlamentari: alle 19 il dato parziale è di 30,1% (5.915 comuni su 7.903, fonte YouTrend) e non è confrontabile con quello del Referendum 2016 che sancì la fine di Renzi perché allora si votò soltanto di domenica (alla stessa ora era al 57%). In proiezione non è improbabile che l'affluenza finale si attesti attorno al 60 per cento: un dato molto più alto di quello previsto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Chi si aspettava un flop dell'a causa del coronavirus è rimasto deluso. Nonostante gli allarmi filo-governativi lanciati a reti e giornaloni unificati, gli italiani hanno affrontato il rischio (che tra l'altro è minimo) pur di non mancare all'appuntamento elettorale. Grande interesse soprattutto per l'delper il taglio dei parlamentari:19 il dato parziale è di 30,1% (5.915 comuni su 7.903, fonte YouTrend) e non è confrontabile con quello del2016 che sancì la fine di Renzi perché allora si votò soltanto di domenica (alla stessa ora era al 57%). In proiezione non è improbabile che l'finale si attesti attorno al 60 per cento: un dato molto più alto di quello previsto ...

