Coronavirus: il contagio viene anche dai migranti.Dopo Palermo anche a Genova un cluster in centro accoglienza (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 46 i nuovi positivi sul territorio della citta' metropolitana di Genova su un totale di 84 contagi in Liguria. Di questi, ha riferito Toti, 33 sono cittadini stranieri. L'altro focolaio attivo e' quello della comunita' bengalese nel centro storico del capoluogo Leggi su firenzepost (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 46 i nuovi positivi sul territorio della citta' metropolitana disu un totale di 84 contagi in Liguria. Di questi, ha riferito Toti, 33 sono cittadini stranieri. L'altro focolaio attivo e' quello della comunita' bengalese nelstorico del capoluogo

Impennata dei decessi per Covid in Italia: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i ...

Coronavirus, ancora 43 tamponi positivi in Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, pe ...

Roccafluvione, altri due contagi. Lo sfogo del sindaco: “Chi non dichiara tutti i contatti rischia il processo. Pronti a costituirci parte civile”

ROCCAFLUVIONE – Altre due persone di Roccafluvione sono risultate positive al Covid 19. Lo ha annunciato il primo cittadino Francesco Leoni che ha parlato di soggetti appartenenti ad un nucleo familia ...

