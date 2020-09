Scuola, in ginocchio davanti al ministero: «Piano di riapertura inadeguato». Mobilitazione il 25 e il 26 settembre – Il video (Di sabato 19 settembre 2020) In ginocchio davanti al ministero dell’Istruzione in viale Trastevere a Roma. È l’azione intrapresa oggi da alcuni ragazzi e ragazze dell’Unione degli Studenti per manifestare per tutte le mancanze e i problemi che stanno accompagnando la riapertura di scuole e università dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Unione degli Studenti La manifestazione a viale Trastevere«I nostri istituti sono stati riaperti da una settimana e l’unica cosa che emerge è che le nostre scuole sono in ginocchio a causa di un Piano di riapertura inadeguato», dice Alessandro Personè dell’Unione degli Studenti. «Trasporti insufficienti, lavori di edilizia scolastica mai partiti, ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Inaldell’Istruzione in viale Trastevere a Roma. È l’azione intrapresa oggi da alcuni ragazzi e ragazze dell’Unione degli Studenti per manifestare per tutte le mancanze e i problemi che stanno accompagnando ladi scuole e università dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Unione degli Studenti La manifestazione a viale Trastevere«I nostri istituti sono stati riaperti da una settimana e l’unica cosa che emerge è che le nostre scuole sono ina causa di undi», dice Alessandro Personè dell’Unione degli Studenti. «Trasporti insufficienti, lavori di edilizia scolastica mai partiti, ...

SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - rtl1025 : ?? “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi… - Open_gol : Scuola, in ginocchio davanti al ministero: «Piano di riapertura inadeguato». Mobilitazione il 25 e il 26 settembre.… - Doc5619 : RT @RogerHalsted: Dice Chiara #Ferragni di essere preoccupata per le #minigonne a scuola. Il regime arruola le influencer per non parlare d… -