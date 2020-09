Fuga di batteri da laboratorio in Cina, tremila malati: come il coronavirus? (Di sabato 19 settembre 2020) Più di tremila persone in Cina si sono ammalate di brucellosi a causa della Fuga del batterio da un laboratorio di Lanzhou che stava preparando vaccini. Complottisti o meno, la notizia che arriva dalla Cina non può che far riflettere su cosa succeda nel paese asiatico all’insaputa del resto del mondo. E di conseguenza viene da ripensare a come sia nato il coronavirus, da Wuhan fino a contagiare l’intero pianeta. Che anche il Covid sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito di controllo, è una teoria di cui si è parlato per tanto tempo, di certo la verità non verrà mai a galla, come in tutte le più grandi stragi che si ricordino – ... Leggi su chenews (Di sabato 19 settembre 2020) Più dipersone insi sono ammalate di brucellosi a causa delladelo da undi Lanzhou che stava preparando vaccini. Complottisti o meno, la notizia che arriva dallanon può che far riflettere su cosa succeda nel paese asiatico all’insaputa del resto del mondo. E di conseguenza viene da ripensare asia nato il, da Wuhan fino a contagiare l’intero pianeta. Che anche il Covid sia stato creato ine poi sfuggito di controllo, è una teoria di cui si è parlato per tanto tempo, di certo la verità non verrà mai a galla,in tutte le più grandi stragi che si ricordino – ...

