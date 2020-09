Focolaio nella missione “Speranza e Carità” di Palermo: dichiarata zona rossa. 33 positivi su 54 tamponi, ma gli ospiti totali sono 900 (Di sabato 19 settembre 2020) La Sicilia crea una nuova zona rossa. È allarme Covid, infatti, in una delle realtà sociali più delicate di Palermo, dove la tensione è già a livelli critici. Le quattro strutture della missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte sono da ieri sera off limits e i quasi 900 ospiti, adesso costretti all’interno, saranno tutti sottoposti a tampone. Con un’ordinanza il governatore Nello Musumeci ha disposto l’isolamento delle strutture per i bisognosi che saranno adesso presidiate dalle forze dell’ordine. Una chiusura che ha creato forti tensioni all’interno, soprattutto della struttura di via Decollati, vicino alla Stazione di Palermo, dove trovano riparo 700 persone, soprattutto migranti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) La Sicilia crea una nuova. È allarme Covid, infatti, in una delle realtà sociali più delicate di, dove la tensione è già a livelli critici. Le quattro strutture della“Speranza e Carità” di Biagio Conteda ieri sera off limits e i quasi 900, adesso costretti all’interno, saranno tutti sottoposti a tampone. Con un’ordinanza il governatore Nello Musumeci ha disposto l’isolamento delle strutture per i bisognosi che saranno adesso presidiate dalle forze dell’ordine. Una chiusura che ha creato forti tensioni all’interno, soprattutto della struttura di via Decollati, vicino alla Stazione di, dove trovano riparo 700 persone, soprattutto migranti. ...

