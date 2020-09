Dzeko-Juve, Milik-Roma: è il gran giorno (visite comprese) (Di venerdì 18 settembre 2020) Dzeko alla Juve e Milik alla Roma: il gran giorno è arrivato. L’incastro più importante di questa sessione di calciomercato è stato ormai chiuso, la svolta era arrivata sabato scorso con la seria apertura del polacco al club giallorosso. Oggi è il giorno delle visite prima di Milik (che è in viaggio per Innsbruck), in attesa che tocchi a Dzeko. Foto: Twitter Champions L'articolo Dzeko-Juve, Milik-Roma: è il gran giorno (visite comprese) proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020)allaalla: ilè arrivato. L’incastro più importante di questa sessione di calciomercato è stato ormai chiuso, la svolta era arrivata sabato scorso con la seria apertura del polacco al club giallorosso. Oggi è ildelleprima di(che è in viaggio per Innsbruck), in attesa che tocchi a. Foto: Twitter Champions L'articolo: è il) proviene da Alfredo Pedullà.

