NBA Playoff 2020, Boston Celtics-Miami Heat oggi in tv: data, canale e orario gara-2 (Di giovedì 17 settembre 2020) Boston Celtics-Miami Heat, gara-2 valida per le Eastern Conference Finals dei Playoff NBA 2020. Gli uomini di Spoelstra si sono presi un primo atto da thriller grazie a 29 punti di Goran Dragic e alle giocate di Jimmy Butler e Bam Adebayo: il primo ha piazzato il gioco da tre punti del sorpasso ed è come al solito decisivo quando il pallone pesa di più, mentre il secondo è stato autore di una stoppata nei confronti di Jayson Tatum che entrerà negli annali. Ci si attende una seconda partita tiratissima, come del resto l’intera serie. Appuntamento a partire dalle ore 01:00 di venerdì 18 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020)-2 valida per le Eastern Conference Finals deiNBA. Gli uomini di Spoelstra si sono presi un primo atto da thriller grazie a 29 punti di Goran Dragic e alle giocate di Jimmy Butler e Bam Adebayo: il primo ha piazzato il gioco da tre punti del sorpasso ed è come al solito decisivo quando il pallone pesa di più, mentre il secondo è stato autore di una stoppata nei confronti di Jayson Tatum che entrerà negli annali. Ci si attende una seconda partita tiratissima, come del resto l’intera serie. Appuntamento a partire dalle ore 01:00 di venerdì 18 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.

sportface2016 : #NBAPlayoffs Boston Celtics-Miami Heat oggi in tv, gara-2: data, orario, canale e diretta streaming - BullsNa05738364 : ?? Tanti Auguri Phil Jackson Con i Bulls: 9 stagioni 9 partecipazioni ai playoff 6 titoli #NBA 738 partite uf… - Emanuel70123144 : @Valeria23549267 Credo che se i club non sono d'accordo gravina i playoff li vede nell'NBA in TV ???????????? - berlinste : RT @AleMamoli: Primo, secondo, terzo quintetto NBA. Vi ricordo che hanno votato per RS precedente allo stop e al bollabasketball. Seeding g… - Gazzetta_NBA : Lakers, obiettivo Denver: “Hanno tanta fiducia e Jokic è unico: sono pericolosi” -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Nba Playoff - Lakers, obiettivo Denver: “Jokic è unico, hanno tanta fiducia, sono pericolosi” La Gazzetta dello Sport Basket Nba: un nuovo record per LeBron James, 16 volte nel miglior quintetto della stagione

ORLANDO – LeBron James conquista record anche quando non scende in campo. In attesa di giocare la finale playoff di Conference contro Denver, il Prescelto entra per la 16/a volta nei tre migliori quin ...

NBA - Doc Rivers si assume tutte le colpe della disfatta Clippers

Mesto in sala stampa dopo l'eliminazione nelle semifinali di Western Conference facendosi rimontare dai Nuggets dal 3-1 a 3-4, Doc Rivers si assume tutte le responsabilità e le colpe della disfatta de ...

NBA - All-NBA Teams 2020: Bradley Beal di nuovo dimenticato!

Ha retto la baracca di Washington per tutta la stagione senza il compagno di reparto John Wall con ritmi e medie incredibili. Tuttavia nella "bolla" di Orlando non ci è voluto entrare, nonostante i Wi ...

ORLANDO – LeBron James conquista record anche quando non scende in campo. In attesa di giocare la finale playoff di Conference contro Denver, il Prescelto entra per la 16/a volta nei tre migliori quin ...Mesto in sala stampa dopo l'eliminazione nelle semifinali di Western Conference facendosi rimontare dai Nuggets dal 3-1 a 3-4, Doc Rivers si assume tutte le responsabilità e le colpe della disfatta de ...Ha retto la baracca di Washington per tutta la stagione senza il compagno di reparto John Wall con ritmi e medie incredibili. Tuttavia nella "bolla" di Orlando non ci è voluto entrare, nonostante i Wi ...