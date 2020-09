"Un agguato, ma è finito male". DiMarted? Salvini, una vergognosa imboscata elettorale. Cos'è successo davvero da Floris: "Odio puro" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “A DiMartedì hanno voluto provare a fare l'agguato a Matteo Salvini con una concentrazione fuori scala di rabbia e livore”. è l'accusa che Claudio Borghi rivolge al talk politico condotto da Giovanni Floris su La7, dove il segretario della Lega è stato messo a dura prova da Concita De Gregorio, Gianrico Carofiglio e dallo stesso padrone di casa, che hanno insistito in maniera ammorbante sulla questione dei 49 milioni e dei soldi in generale. “Non immaginavano che lui con calma olimpica avrebbe fatto sbroccare i poveretti in studio - ha aggiunto Borghi - che hanno dato un'immagine di loro devastante. Odio puro. Pena”. Lo stesso Salvini dopo aver chiuso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Aì hanno voluto provare a fare l'a Matteocon una concentrazione fuori scala di rabbia e livore”.; l'accusa che Claudio Borghi rivolge al talk politico condotto da Giovannisu La7, dove il segretario della Lega; stato messo a dura prova da Concita De Gregorio, Gianrico Carofiglio e dallo stesso padrone di casa, che hanno insistito in maniera ammorbante sulla questione dei 49 milioni e dei soldi in generale. “Non immaginavano che lui con calma olimpica avrebbe fatto sbroccare i poveretti in studio - ha aggiunto Borghi - che hanno dato un'immagine di loro devastante.. Pena”. Lo stessodopo aver chiuso il ...

borghi_claudio : A #DiMartedi Hanno voluto provare a fare l'agguato a Salvini con una concentrazione fuori scala di rabbia e livore… - Tg3web : Polemiche per il permesso premio concesso dal Tribunale di sorveglianza di Padova a uno dei mandanti dell'omicidio… - MediasetTgcom24 : Agguato ad agenti a Los Angeles, Trump: se muoiono pena di morte per aggressore #usa - assembramentoh : RT @borghi_claudio: A #DiMartedi Hanno voluto provare a fare l'agguato a Salvini con una concentrazione fuori scala di rabbia e livore. No… - Strolga2 : RT @Strolga2: Le rotture di cazzo sono sempre in agguato. -

Ultime Notizie dalla rete : agguato è Cronaca di un omicdio mancato, le fasi dell'agguato Live Sicilia Sparatoria di Olginate, nessuna traccia del killer. La famiglia nomina un legale

LECCO – “Non ho niente da dichiarare, devo ancora visionare tutte le carte”. Marcello Perillo è stato da poche ore nominato l’avvocato difensore della famiglia Valsecchi che ha chiesto l’assistenza de ...

Prostituzione, la "tratta delle donne schiave" tra vendette e spari

Vendute da un gruppo all'altro per prostituirsi su piazzola dello stradone Asi, acquistate anch'esse a suon di euro. La conferma su quanto scoperto dalla squadra mobile di Frosinone che, a fine luglio ...

Thorpe-Rosolino, venti anni dopo: quei 400 indimenticabili del 16 settembre

Ian Thorpe ha festeggiato il ventennale dell’oro olimpico di Sydney. Con 3 medaglie d’oro e due d’argento, l’allora 17enne, fu con Cathy Freeman, il campione che fece impazzire di gioia gli australian ...

LECCO – “Non ho niente da dichiarare, devo ancora visionare tutte le carte”. Marcello Perillo è stato da poche ore nominato l’avvocato difensore della famiglia Valsecchi che ha chiesto l’assistenza de ...Vendute da un gruppo all'altro per prostituirsi su piazzola dello stradone Asi, acquistate anch'esse a suon di euro. La conferma su quanto scoperto dalla squadra mobile di Frosinone che, a fine luglio ...Ian Thorpe ha festeggiato il ventennale dell’oro olimpico di Sydney. Con 3 medaglie d’oro e due d’argento, l’allora 17enne, fu con Cathy Freeman, il campione che fece impazzire di gioia gli australian ...