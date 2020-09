Nissan Leaf, sfornato l’esemplare numero 500 mila nella fabbrica di Sunderland (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ stata l’antesignana delle auto elettriche, e ora ha anche tagliato il traguardo di mezzo milione di esemplari prodotti. Parliamo della Nissan Leaf, ovviamente, che a 10 anni dall’avvio della sua produzione globale festeggia l’importante risultato. Quella europea, di produzione, va avanti dal 2013 nello stabilimento di Sunderland, dove è nata anche la Leaf numero 500 mila: in particolare, nella fabbrica inglese hanno visto la luce ben 175 mila delle elettriche giapponesi destinate al vecchio continente, di cui 5.700 circolano anche in Italia. L’esemplare “illustre” è stato consegnato in Norvegia in occasione del World EV Day (Giornata mondiale dell’auto elettrica), a due ... Leggi su ilfattoquotidiano

