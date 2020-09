Nations League, il Portogallo vola con Ronaldo. Mertens trascina il Belgio (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA - Sorride il Portogallo di Cristiano Ronaldo , campione in carica della Nations League e vincente 2-0 sul campo della Svezia . Nella sfida con Kulusevski ha la meglio il lusitano, che con una ... Leggi su corrieredellosport

Il portoghese Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore europeo a segnare 100 gol con la propria nazionale grazie alla doppietta segnata contro la Svezia in UEFA Nations League. Il fuoriclasse ...Il Portogallo resta in testa al gruppo 3 della League A di Nations League in coabitazione con la Francia. A Solna i lusitani passano 2-0 contro la Svezia: il protagonista assoluto del match è Cristian ...