Uccisa dall’amica che le strappa il feto dalla pancia: le condizioni della piccola (Di lunedì 7 settembre 2020) Flavia Godinho Mafra aveva solo 24 anni quando una delle sue più care amiche l’ha Uccisa e le ha strappato via la bimba che portava in grembo, e che sarebbe dovuta nascere nel giro di poche settimane. L’efferato omicidio è avvenuto a Canelinha, in Brasile: l’intero Paese è rimasto scioccato per l’accaduto ed ora chiede giustizia per la morte della giovanissima. La killer ha organizzato una finta festa per la vittima La ragazza che ha ucciso Flavia Godinho Mafra avrebbe architettato un trabocchetto quasi perfetto per la futura mamma: un baby shower per festeggiare l’arrivo della piccola, che in realtà era solo un modo per portare la ragazza in un luogo isolato ed aggredirla. A quanto pare la giovane è stata presa a colpi di ... Leggi su thesocialpost

NATOlizer : Mamma incinta uccisa dall'amica: voleva rubarle il figlio non ancora nato - zazoomblog : Mamma incinta uccisa dall’amica: voleva rubarle il figlio non ancora nato - #Mamma #incinta #uccisa #dall’amica: - blogsicilia : Incinta uccisa dall'amica, le ha strappato la figlia dal grembo - - CronacaSocial : ?? Donna incinta uccisa dall’amica, la piccola le è stata strappata dal grembo. LEGGI?? -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa dall’amica Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera