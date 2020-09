Michelle Hunziker svuota casa, un mercatino solidale per il Covid – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Michelle Hunziker in piazza a Bergamo con il suo mercatino dell’usato per sostenere le famiglie e le donne vittime di violenza Michelle Hunziker svuota casa per sostenere le famiglie messe al collasso dall’emergenza Covid. Un progetto benefico quello messo in piedi dalla conduttrice per dimostrare tutta la sua solidarietà verso coloro che si trovano attualmente … L'articolo Michelle Hunziker svuota casa, un mercatino solidale per il Covid – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

