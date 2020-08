Bayern Monaco-PSG in tv: data, orario e diretta streaming finale Champions League (Di mercoledì 19 agosto 2020) Andrà in scena domenica 23 agosto alle ore 21:00 Bayern Monaco-PSG, finale di Champions League 2019/2020. In quel di Lisbona, sede anche della finalissima, le due squadre cercheranno di alzare la coppa più ambita al termine di un’annata irripetibile. La formazione di Flick farà valere la propria superiorità tecnica nella competizione o sarà la banda di Tuchel ad alzare per la prima volta il trofeo? La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e su Canale 5, e in streaming su Sky Go e Mediaset Play mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola in tempo reale del match. Leggi su sportface

