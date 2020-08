Pd-M5S, subito inciucio nelle Marche ma i grillini si spaccano sul candidato (Di sabato 15 agosto 2020) Nella politica fatta di immagini le coincidenze assumono una certa rilevanza. E così questo voto di Rousseau che legittima le alleanze locali tra M5S e Pd è un altro passo d'avvicinamento in pieno agosto tra le due forze. Esattamente come lo scorso anno, quando Beppe Grillo, convocando nella sua villa al mare il gotha del Movimento, di fatto impresse un'accelerazione al patto per il Conte 2. Ora, nel segno di quell'evento, ecco questa nuova evoluzione, con un Luigi Di Maio, all'epoca restio all'aggancio con i dem, oggi perfettamente in linea con i desiderata dell'Elevato (che tentò, ma oramai è archeologia politica, di tesserarsi con i dem per partecipare alle primarie anni orsono). Il segretario Pd, Nicola Zingaretti, saluta il «rafforzamento» dell'alleanza di governo dopo l'esito del voto online, anche se esclude ci sia stato un patto con Renzi ... Leggi su iltempo

Nella politica fatta di immagini le coincidenze assumono una certa rilevanza. E così questo voto di Rousseau che legittima le alleanze locali tra M5S e Pd è un altro passo d’avvicinamento in pieno ago ...

Politica e cabaret in Liguria, Sansa: chiedo scusa per maglietta con scritta omofoba

“Nei giorni scorsi ho fatto un video (pubblicato su fb, ndr) con una maglietta con una scritta sbagliata”. Lo ha dichiarato ieri su fb il candidato presidente alla Regione Liguria per la coalizione PD ...

