Dividiamoci. Napoli avrebbe il derby più sentito d’Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Dividiamoci. Napoli sarebbe la città col derby più sentito d’Italia. Un derby reale, il cui significato andrebbe ben oltre il calcio. Fotograferebbe una contrapposizione profonda, una divisione storica. Da un lato, i napoletani convinti della primazia del Dna partenopeo, della superiore bellezza della città, certi che i confini del mondo che conta siano segnati da Casoria e Pozzuoli. Dall’altro, coloro i quali pensano che Napoli non sia l’unità di misura universale, che apprezzare l’ossobuco non è alto tradimento. I primi hanno esultato all’esonero di Ancelotti, da subito hanno liquidato l’arrivo dell’allenatore più titolato al mondo come un tentativo di “sistemare il figlio”. Sono ancora ... Leggi su ilnapolista

maxgallico : RT @napolista: Dividiamoci. Napoli avrebbe il derby più sentito d’Italia Un articolo di nove mesi fa, attualissimo. I tempi sono maturi pe… - napolista : Dividiamoci. Napoli avrebbe il derby più sentito d’Italia Un articolo di nove mesi fa, attualissimo. I tempi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Dividiamoci Napoli Dividiamoci. Napoli avrebbe il derby più sentito d'Italia - ilNapolista ilnapolista