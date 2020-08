Ponte Morandi, il giorno della memoria. Conte: l’accordo con Autostrade non cancella le responsabilità (Di venerdì 14 agosto 2020) Intervista del Secolo XIX al premier nel secondo anniversario del crollo del Morandi: al fianco dei familiari sino a quando sapremo la verità Leggi su ilsecoloxix

GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - Raiofficialnews : A due anni dalla tragedia del #PonteMorandi, il ricordo della #Rai con un palinsesto dedicato… - paolopicone70 : Il ricordo del Ponte Morandi a due anni dal crollo e la fragile Italia delle infrastrutture - infoitinterno : Ponte Morandi, a Genova è il giorno del ricordo -