IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 17 agosto 2020

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 17 agosto 2020: Hipolito vuole lasciare il suo lavoro di becchino; Pedro e Dolores lo appoggiano, ma poi è lo stesso ragazzo a ripensarci nel momento in cui riceve un'interessante proposta dal suo capo. Felisa va avanti con i suoi piani per far fuori Pepa, ma alla fine ne farà le spese Angustias! Alfonso e Ramiro raccontano ancora in giro la storia del "succhiasangue", ma la verità è che stanno cercando di spaventare le persone per tenerle lontane da dove si nasconde Juan. Francisca è entusiasta del fatto che Soledad sposi il marchese, ma non sa che in ...

