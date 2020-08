Calciomercato, le notizie di oggi: Pirlo fa il mercato, maxi-scambio Napoli-Roma, stallo Ibra (Di sabato 15 agosto 2020) Le notizie di Calciomercato più importanti della giornata. Pirlo FA IL mercato – Un incontro fiume tra la Juventus ed Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore e il presidente Agnelli si sono incontrati per programmare la prossima stagione. Diversi gli argomenti trattati, dal modulo al mercato, dagli obiettivi al nuovo progetto. Le idee sono abbastanza chiare, come dichiarato dal numero uno bianconero subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione agli ottavi di finale. L’idea è quella di rivoluzionare la rosa, la Juventus è la squadra più Vecchia d’Europa ed i risultati hanno confermato la necessità di cambiare strategia. Il primo passo è stato la rescissione con il centrocampista Matuidi, a breve ... Leggi su calcioweb.eu

Torna Fifa 21, con un gioco più fluido, dinamico e creativo di sempre - La prova su PS4

Nell’anno in cui i vari campionati di calcio hanno subito un brusco arresto a causa della pandemia di Coronavirus per poi riprendere all’inizio dell’estate, Fifa 21 – il nuovo videogioco della popolar ...

Dybala agita l’estate della Juventus, Tonali e Kanté obiettivi Inter, Milan su Aurier

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

