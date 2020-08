Estrazione lotto di oggi, giovedì 13 agosto 2020: i numeri vincenti (Di giovedì 13 agosto 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’Estrazione lotto di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’Estrazione lotto di oggi, martedì 11 agosto 2020. Giovedì 13 agosto BARI 85 14 3 88 26CAGLIARI 75 85 81 77 13FIRENZE 69 86 10 60 36GENOVA 2 57 16 9 59MILANO 83 6 51 18 46NAPOLI 75 80 20 52 47PALERMO 64 5 73 89 88ROMA 67 2 60 74 ... Leggi su zon

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 13 agosto 2020, su Leggo.it tutti i numeri vincenti e le quote di oggi. La combinazione vincente del Superenalotto è: 4 5 49 57 66 75 Numero Jolly