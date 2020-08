Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. Croazia, 130 casi: è la seconda cifra più alta da marzo. Spagna, 1700 contagi in un solo giorno (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre la pandemia nel mondo ha fatto superare i 20 milioni di casi, l’Italia si protegge dalla crescita di casi fuori dai propri confini. Crescono rapidamente infatti i casi nei quattro Paesi “sorvegliati speciali”: la Grecia ha toccato il record con 262 casi in un solo giorno, in Spagna 1700, in Croazia 130 (il secondo numero dall’inizio della pandemia) e a Malta 55. Un numero molto basso, se confrontato con quello di altri Paesi europei, ma bisogna tener presente che dei 1.190 contagi totali registrati dall’inizio della pandemia, quasi la metà sono emersi nelle ultime due settimane, legati a feste e locali sulla costa. Chi arriva in Italia da questi Stati deve ... Leggi su ilfattoquotidiano

PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. Croazia, 130 casi: è la seconda cifra più alta da marzo. Spagna, 1700 con… - fabiopi1000 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. Croazia, 130 casi: è la seconda cifra più alta da marzo. Spagna, 1700 con… - protoromantica : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.Intanto… - ciolonap : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.Intanto… - OlgaRedBlack : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.Intanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Afp Coronavirus: Afp, oltre 750 mila morti nel mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus mondo, allerta in Germania: altri 1.445 casi, allarme giovani

Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...

Coronavirus: Afp, oltre 750 mila morti nel mondo

(ANSA-AFP) - PARIGI, 13 AGO - Ha superato la soglia dei 750 mila il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp. (ANSA-AFP).

Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 13 AGO - Ha superato la soglia dei 750 mila il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp. (ANSA-AFP).