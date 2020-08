Anzio, arriva l’accordo tra il comune e le Ferrovie dello Stato. De Angelis: ‘Un altro ambizioso obiettivo concretamente raggiunto’ (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ Stato finalmente firmato questa mattina, dopo tutta una serie di pareri preventivi ed un lungo iter burocratico, l’atto preliminare, tra il comune di Anzio e le Ferrovie dello Stato, per la definitiva acquisizione delle aree a destra ed a sinistra della Stazione Ferroviaria, tra le quali il grande parcheggio denominato La Piccola. Si tratta di una superficie complessiva pari a circa 28.000 mq, che entra a far parte del patrimonio comunale di Anzio e che risulterà strategica per il piano di sviluppo territoriale messo in campo dal Sindaco, Candido De Angelis. “Finalmente raggiungiamo concretamente l’ambizioso obiettivo, particolarmente atteso dalla cittadinanza, dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

