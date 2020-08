Santo del Giorno 11 Agosto: Santa Chiara d’Assisi (Di martedì 11 agosto 2020) Sapete qual è il Santo del Giorno 11 Agosto? Si celebra oggi una delle figure più importanti, conosciute ed amate della cristianità: Santa Chiara d’Assisi. Il suo nome e la sua opera sono indissolubilmente legati a San Francesco: conosciamola meglio. Santo del Giorno 11 Agosto: Santa Chiara d’Assisi Chiara, appartenente alla nobile e benestante famiglia degli Offreducci, nacque ad Assisi nel 1194. Da bambina rimase perdutamente affascinata da San Francesco, di cui apprezzò in modo particolare la rinuncia alle ricchezze e ai beni materiali per dedicare la propria vita al Signore. All’epoca Chiara era piccola, ma una volta cresciuta, ... Leggi su pianetadonne.blog

