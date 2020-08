"Portare la crisi in aula". Rimpasto, Renzi esce allo scoperto: obiettivo, cambiare premier? (Di martedì 11 agosto 2020) Un anno fa di questi tempi Matteo Renzi era impegnato a promuovere la nascita del governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Oggi l'ex premier non è tanto convinto che i giallorossi siano in grado di arrivare a fine legislatura. “Se ce la farà? Non lo so, non ho la palla di vetro”, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. “Il governo va avanti se fa le cose giuste per il paese - ha aggiunto l'ex rottamatore - al momento opportuno, quando il premier vorrà chiedere la nostra opinione, non ci tireremo indietro”. Renzi ha affrontato anche le indiscrezioni secondo cui lui sarebbe uno di quelli che sta chiedendo il Rimpasto: “Non lo chiedo io. E comunque un premier non cambia ministri come un sindaco cambia gli assessori. Se si apre una ... Leggi su liberoquotidiano

viioletmoon : @espressionedime @clarkxvfire @alc0lista Lo stato secondo me li ha sconsigliati perché sarebbe stato meglio portare… - _MarcoV_ : @silvie_98_ @civati - pppea_ : Crisi mistica sulle scarpe tamarre da portare. - dur_ioson : @sailor_snickers A 25 ti devi sposare, a 26 deci fare il primo figlio, a 28 il secondo e a 35 devi essere almeno ma… - Rf56jilg : #italia con crisi #covid #confindustria cerca #licenziamenti #imprenditori che non capiscono niente #politici che r… -

Ultime Notizie dalla rete : Portare crisi Ponte Stretto: Fapi, serve a portare Italia fuori dal tunnel della crisi Agenzia Nova Rimpasto, Matteo Renzi esce allo scoperto: "Portare la crisi in aula". Obiettivo, cambiare premier?

Un anno fa di questi tempi Matteo Renzi era impegnato a promuovere la nascita del governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Oggi l’ex premier non è tanto convinto che i giallorossi siano in grado di a ...

Grandi firme nell’estate di Lucera, da Toti e Tata a Luca Zingaretti e Saurino. L’Anfiteatro riparte dall’arte

Metti una rassegna culturale tra arte, cultura, teatro, musica, danza, nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro, sito archeologico più antico del Colosseo. Tutto questo sarà “Estate, Muse, Stelle”, la ...

Un anno fa di questi tempi Matteo Renzi era impegnato a promuovere la nascita del governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Oggi l’ex premier non è tanto convinto che i giallorossi siano in grado di a ...Metti una rassegna culturale tra arte, cultura, teatro, musica, danza, nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro, sito archeologico più antico del Colosseo. Tutto questo sarà “Estate, Muse, Stelle”, la ...