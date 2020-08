Nicoletta Mantovani si sposa: "Come mi ricordava Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo..." (Di martedì 11 agosto 2020) Nicoletta Mantovani, la seconda moglie del maestro Luciano Pavarotti e madre di Alice, la quarta figlia del celebre tenore scomparso nel 2007, si risposerà a settembre con il suo attuale compagno, Alberto, dirigente d'azienda.La Mantovani ha annunciato ufficialmente il matrimonio in un'intervista concessa al settimanale Chi. Nicoletta Mantovani e il suo compagno Alberto stanno insieme da circa 9 mesi e hanno preso la decisione di sposarsi dopo aver vissuto assieme la quarantena dovuta all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese. 11 agosto 2020 18:58. Leggi su blogo

