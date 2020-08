Lazio, Rocchi: «Champions obiettivo importante. Immobile straordinario» (Di martedì 11 agosto 2020) Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, ha commentato la stagione della squadra di Simone Inzaghi Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio ora allenatore dell’Under 18 biancoceleste, ha commentato ai microfoni della radio ufficiale del club la stagione della squadra di Simone Inzaghi. Champions – «È un obiettivo importante, misurarsi con realtà europee è bellissimo. La Lazio la meritava da un po’ questa qualificazione. Ci sarà voglia di far bene. Il mio ricordo più bello della Champions? La doppietta col Werder Brema e la partita giocata al Bernabeu contro il Real Madrid. Bisogna avere la convinzione e la forza di lottare al massimo per ... Leggi su calcionews24

