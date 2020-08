Bielorussia, la dissidente Tarasevich a TPI: “Lukashenko usa il Covid per violare i diritti umani. Vuole annetterci alla Russia” (Di martedì 11 agosto 2020) “Non sappiamo in che condizioni uscirà di prigione, e se effettivamente potrà uscire”. Con queste parole inizia la conversazione di TPI con Ksenia Tarasevich, 24 anni, fondatrice di Legalize Belarus, associazione partner del gruppo internazionale Students for liberty che si batte per i diritti civili, la promozione della democrazia, e la legalizzazione delle droghe leggere in Bielorussia. Ksenia fa riferimento a Piotr Markielau, segretario dell’associazione, arrestato durante un flash mob pacifico contro il governo del dittatore Lukashenko, che ha da poco vinto le elezioni riconfermandosi al governo per la sesta volta dal 1994. Piotr aveva inscenato il famoso trend del “coffin dance” sul social Tik Tok, inscenando il funerale della democrazia in Bierlorussa, trasportando una finta bara (qui il ... Leggi su tpi

