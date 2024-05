Bonetti Azione | Propongo una Commissione parlamentare per sfida demografica

(Di giovedì 9 maggio 2024) “La proposta il 27 maggio in aula”. Laservirà per “definire una strategia condivisa a livelloe legislativo per affrontare lasotto tutti gli aspetti”. Lo annuncia Elena, intervenuta durante la prima giornata degli Stati generali della natalità organizzata a Roma da Fondper la Natalità.

Contestazioni a Roccella, Bonetti (Az): fatto grave, non degno nostra democrazia - Contestazioni a Roccella, bonetti (Az): fatto grave, non degno nostra democrazia - Roma, 9 mag - "E' un fatto grave, perché ogni qual volta si impedisce l'espressione del pensiero, di chiunque lo voglia esprimere, è un segno di non civiltà e non è degno della nostra democrazia". Cos ...

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Isole: le liste per partito - I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Isole: le liste per partito - Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 ...

Bonetti (Azione): “Su caso Falcinelli in Usa il Governo ci informi dei provvedimenti a sua tutela” - bonetti (azione): “Su caso Falcinelli in Usa il Governo ci informi dei provvedimenti a sua tutela” - Mercoledì, 8 maggio 2024 Home > aiTv > bonetti (azione): “Su caso Falcinelli in Usa il Governo ci informi dei provvedimenti a sua tutela” (Agenzia Vista) Roma, 5 maggio 2024 “Sulla vicenda che ha coin ...