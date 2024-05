Scatta l’allarme pertosse | C’è un numero enorme di casi ma stiamo comunque sottostimando la diffusione Colpa del ‘debito’ e del ‘furto immunologico

(Di giovedì 9 maggio 2024) In Gran Bretagna idisono aumentati di dieci volte, ma il fenomeno sembra interessare tutta Europa, in base anche ai dati raccolti dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). In particolare, secondo quanto afferma il Daily Mail, nel Regno Unito sono stati registrati 2.041rispetto ai soli 207 dell’anno scorso. “assistendo a undi episodi diin questo momento”, ha affermato la dottoressa Liz Whittaker, consulente pediatrica e Docente clinica senior onoraria presso il Dipartimento di malattie infettive dell’Imperial College di Londra. “Non c’è dubbio che negli ultimi tempi abbiamo visto molti piùnei reparti e nei pronto soccorso. Il mio sospetto è che probabilmente ...

