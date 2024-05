In giro per Gaeta con un coltello a serramanico | denunciato

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Aveva con sé unmentre andava inin auto per: i militari della locale Tenenza carabinieri, durante i consueti controlli del territorio volti a prevenire e reprimere i reati in genere, hanno identificato una persona sospetta sulla Strada Regionale 213 Flacca e dopo aver accertato che l’uomo T. G. cl. 91, originario di Napoli e residente a, era già gravato da precedenti di polizia, lo sottoponevano ad una perquisizione il cui esito risultava positivo. Infatti i Carabinieri rinvenivano addosso al soggetto undella lunghezza di 16 cm, che il medesimo portava con sé senza alcuna giustificazione. Di conseguenza, lo stesso è stato immediatamente deferito in s.l. alla ...

