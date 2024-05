Non mi fa paura il governo Meloni - ma questa sinistra | Luciano Ligabue gela Andrea Scanzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)non ci gira attorno per rispondere adche gli ripropone la solita domanda sul rischio fascismo in Italia. Il giornalista, in una intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, chiede al cantautore - che conosce da trent'anni pur non parlandogli da quindici "per via di recensioni birbe e orgogli scemi" se gli fail?. "No", è stata la risposta secca di. Che poi spiega: "È undi destra, che ha bisogno di un'opposizione di. È una politica permanentemente in campagna elettorale, i social hanno modificato in peggio tutto, e sono molto contento che Berlinguer non sia mai stato su TikTok".parla con ragion di causa visto ha fatto ...