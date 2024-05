(Di giovedì 9 maggio 2024) "I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati e intendiamoci, il punto è chi fa che cosa. Quindi anche il nostro, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo". Così il sindaco di Milano Giuseppeha commentato il ferimento dell'agente di Polizia avvenuto questa notte in città, sottolineando che "se c'è un provvedimento di espulsione ilè eseguirlo. Altrimenti chi ci rimette sono le forze dell'ordine o i cittadini" e in questo caso è "chiaro di chi è la responsabilità". "Vediamo questo caso nella sua dinamica e nella sua storia - ha dettoa margine di Orticola, la mostra mercato di fiori -. La persona che ha colpito" l'agente "era stata fermata qualche ...

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein festeggerà il primo maggio a Portella della Ginestra. Ma il suo partito ha anche presentato in Cassazione una proposta di legge popolare: «Sul salario minimo chiediamo la spinta delle persone. La ...

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuta la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein Un primo maggio che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein , festeggerà in quel di Portella della ...

trovati dispositivi spia nella sala riunioni del governo in Polonia . La scoperta arriva mentre la Polonia e altri membri della NATO si trovano sempre più bersagli dello spionaggio russo. Polonia : trovati dispositivi spia Un funzionario dei servizi ...

Sala, 'poliziotto ferito Il governo non ha fatto il suo dovere' - sala, 'poliziotto ferito Il governo non ha fatto il suo dovere' - Così il sindaco di Milano Giuseppe sala ha commentato il ferimento dell'agente di Polizia avvenuto questa notte in città, sottolineando che "se c'è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguirlo ...

Roccella contestata lascia gli Stati generali della natalità: «Questa è censura vera, altro che fascismo». Meloni: «Spettacolo ignobile» - Roccella contestata lascia gli Stati generali della natalità: «Questa è censura vera, altro che fascismo». Meloni: «Spettacolo ignobile» - «Questo è un evento organizzato da una fondazione, non è convocato dal governo», ha sottolineato il presidente ... I lavori stanno proseguendo ma in sala la situazione non è ancora tornata alla ...

Roccella contestata lascia gli Stati della natalità - Roccella contestata lascia gli Stati della natalità - Contestazione agli Stati generali della Natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. «Vergogna, vergogna!, hanno urlato ...