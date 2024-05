Precipita per 100 metri durante una escursione in montagna | muore sul colpo

Montagna : 76enne muore precipitando da altezza di 100 metri da sentiero nel bresciano Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un sentiero per circa 100 metri. E’ accaduto poco prima delle 12.30 di oggi, nella zona della Cima Meghè, in provincia di Brescia. Per lui, i sanitari del ...

