Ostia - picchia la maestra che rimprovera il figlio La donna è del clan Spada Valditara | gli insegnanti non si toccano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un episodio di violenza “inquietante” che ha destato dure reazioni da parte del mondo della politica. Aun’insegnante è stata aggredita dalla madre di un suo studente mentre si trovava nel cortile della scuola Gottuso, un istituto onnicomprensivo della città alle porte di Roma. L’autrice del gesto è la moglie di uno dei componenti del. “Non devi sgridare mio”, avrebbe urlato la madre alla prof prima di schiaffeggiarla. Il tutto davanti agli occhi di qualche collega e genitore in attesa di prendere i figli all’uscita., aggredita una prof dalla madre di un studente delLaha iniziato a inveire contro la docente, che aveva finito il turno e si apprestava ad andare via dall’istituto scolastico. Prima l’ha ...

