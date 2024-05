Roma | grave incidente in via Prenestina - morto centauro

(Di giovedì 9 maggio 2024) CRONACA DI– Sulla via, si è verificato unche ha coinvolto un motociclista e un’automobile. Purtroppo, il, un uomo di 37 anni, ha perso la vita in questo tragico schianto. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale diCapitale. Tuttavia, sappiamo che l’è avvenuto all’incrocio tra viae viaNuova. Il motociclo Yamaha e la Fiat 500 sono entrati in collisione, sbalzando il motociclista sull’asfalto. Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale sono intervenuti rapidamente, chiudendo un lungo tratto della strada per i rilievi e per garantire la sicurezza del ...

