Bimbo scende dallo scuolabus | travolto da una Panda - poi finisce sotto un furgone

Un bimbo di 8 anni è stato travolto da un camion a Lutago dopo essere sceso dallo scuolabus nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio. Il piccolo sarebbe prima stato urtato da una Fiat Panda e poi scaraventato sotto il camion . Ricoverato in gravi ...

Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Una turista 40enne della Repubblica Ceca era in vacanza in Trentino e si stava godendo la sua giornata di sci al passo Brocon. Con lei c’era anche il figlio di 4 anni che, a detta della donna, non è voluto scendere ...