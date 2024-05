Sicurezza Porcinai e movida - Confcommercio e Confesercenti | Proseguono le azioni per garantire tranquillità agli operatori della zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Utile e costruttivo incontro, questa mattina, in Prefettura sul temacittadina e sul decoro. Occasione preziosa di confronto con il Prefetto Maddalena De Luca dopo lemesse in campo nelle settimane scorse per arginare il problemanelladei giardiniavevano richiesto la riunione utile a continuare il proficuo percorso di condivisione con le istituzioni avviato perlanei centralissimi giardini e nelle zone limitrofe. "Abbiamo apprezzato" dichiarano Valeria Alvisi direttrice diArezzo e Catiuscia Fei direttrice aggiunta di...