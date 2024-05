Napoli - Perinetti e Marchetti parlano del nuovo allenatore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilè alla ricerca dell’della prossima stagione. A Radio Marte hanno parlato il dirigente sportivo Giorgioed il giornalista Sky Luca. Di seguito le loro opinioni nel corso di “Marte Sport Live”. “Avedrei benissimo Conte” dice“È undi grande talento e personalità, mi auguro che abbia l’opportunità di restare in Italia. Ha mentalità vincente, è un passionale e piacerebbe alla piazza napoletana. Se le società preferiscono allenatori più docili e meno invasivi, allora è giusto che prendano altri profili. Io Conte lo vedrei benissimo aperché si dedica anche alla costruzione di giocatori prospettici. Non è vero, come si dice, che lui pretende solo campioni, dipende dal ...

VIDEO - Aurelio De Laurentiis al Quirinale per “Race for the Cure”: "Sosteniamo insieme la ricerca per la lotta ai tumori del seno" - VIDEO - Aurelio De Laurentiis al Quirinale per “Race for the Cure”: "Sosteniamo insieme la ricerca per la lotta ai tumori del seno" - ROMA - Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli, presente al Quirinale per l'evento "Race for the Cure" a sostegno della ricerca per i tumori al seno. Ecco il video pubblicato dal patron azzurro s ...

ON AIR - Zazzaroni: "Gasperini al primo posto nelle gerarchie del Napoli, poi Pioli e Italiano" - ON AIR - Zazzaroni: "Gasperini al primo posto nelle gerarchie del napoli, poi Pioli e Italiano" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: "C'è una gerarchia di allenatori per De Laurentiis: Gasperini al primo ...

Spalletti ad Avellino tra cantine e vigneti nella patria di Taurasi e Fiano - Spalletti ad Avellino tra cantine e vigneti nella patria di Taurasi e Fiano - «Buongiorno, gradirei un bel cappuccino con poco caffè e una brioche alla siciliana». Più della richiesta, per nulla insolita alle 9.30 di ieri mattina nel ...