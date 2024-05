Traffico Roma del 09-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molte le novità sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra l’uscita Grazie Salaria sempre un interna code a tratti dalla Nomentana all’uscita rustica rallentamenti con code a tratti anche nella zona sud in carreggiata esterna dall’uscita Ostia Acilia fino alla Tuscolana in tangenziale ci sono ancora crude in direzione Stadio Olimpico dall’uscita Ponte delle Valli sino a svincolo Parioli Campi Sportivi code anche verso San Giovanni da Tor di Quinto alla Salaria all’ottavo Municipio la polizia locale Ci segnala l’incendio di un veicolo sulla Cristoforo Colombo poco prima dell’incrocio Laurentina in direzione dell’EUR inevitabili le ripercussioni lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura della strada nelle due direzioni e ripercussioni possibile in via Regina Elena in viale dell’Università ...