Scuola, l’appello dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono circa 20mila le aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi agli istituti in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico, dopo la pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Ma, per oltre il 50%, non sono ancora stati trovati gli spazi. Le criticità sono a macchia di leopardo, ma si registrano più problemi nelle grandi città come Roma. A riferirlo è l'Associazione nazionale presidi secondo l'ultima stima effettuata (TUTTE LE NEWS SULLA Scuola - BONUS MERITO DOCENTI: COS'È E COME FUNZIONA). Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Scuola, l’appello dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” - infoitinterno : Scuola, l’appello dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” - FISV998 : «La società ha bisogno che i bambini e i giovani vadano a scuola [...]». L'appello firmato da un gruppo di scienzi… - VAncilotti : RT @SkyTG24: Scuola, l’appello dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” - digiulioanton : RT @SkyTG24: Scuola, l’appello dei presidi: “Servono 20mila aule in spazi alternativi” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’appello Pietro Orlandi: «Inseguo mia sorella Emanuela ogni giorno, da 37 anni» La Repubblica